wired

(Di martedì 11 giugno 2019) (Foto: Htc) Htc è ancora viva e presenta due nuoviche debuttano sul mercato di casa, a Taiwan, preparandosi verosimilmente a uscire anche nel resto del mondo, Italia compresa. Non sono due top di gamma, ma due dispositivi di fascia media con caratteristiche tecniche tutto sommato già viste in tanti altri modelli. Tuttavia, tra i due spicca Htcche ha il pregio di una soluzione estetica interessante come la trasparenza nella parte posteriore che lascia intravedere i componenti interni sottostanti. Qualcosa che Xiaomi aveva proposto l’anno scorso con Xiaomi Mi8 Explorer. HtcCome detto, Htcè il modello più prestante e con l’originale posteriorenella versione violetto (Extraordinary Purple). Lo schermo è di ampie dimensioni da 6 pollici di tipo ips con risoluzione full hd+ (2160 x 1080 pixel) in formato panoramico 18:9 con vetro Corning ...

SingolaritaTech : Htc Desire u19e, lo smartphone con retro trasparente - MilanoCitExpo : Htc Desire u19e, lo smartphone con retro trasparente #DipartimentoInnovazioneTecnologia - SmartphoneLabit : HTC U19e e Desire 19+ ufficiali -