Ficarra e Picone | 4 serate tv per i 25 anni di carriera

Ciak in Marocco per il settimo film di Ficarra e Picone : Sono iniziate nel cuore del Marocco, a Ouarzazate, le riprese del settimo film di Ficarra e Picone, prodotto da Attilio De Razza per Tramp Limited e distribuito nelle sale il 12 dicembre da Medusa film. Sabato 8 giugno il primo Ciak per il lungometraggio scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, che avrà una lavorazione di 10 settimane. Otto saranno interamente girate a Ouarzazate, mentre ...

Ficarra e Picone in Marocco per le riprese del nuovo film : Sono iniziate nel cuore del Marocco, a Ouarzazate, sabato 8 giugno le riprese del settimo film di Ficarra e Picone, prodotto da Attilio De.

Casting per un nuovo programma tv e per un film di Ficarra e Picone : Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un nuovo importante film da girarsi nel Lazio e per un nuovo e interessante programma televisivo, su rete nazionale, incentrato su tematiche di cucina. Un nuovo film Per la realizzazione di un nuovo film dei due celebri attori e conduttori comici siciliani Ficarra e Picone, sono partite le selezioni. A tale proposito, si era già parlato di una importante produzione cinematografica da ...

Palermo in Serie C - Ficarra e Picone la prendono con filosofia : commento ironico dei due comici : La decisione arrivata poco fa sul Palermo ha del clamoroso. Il club rosanero è stato infatti retrocesso all’ultimo posto in Serie B e dunque spedito in terza Serie. Questo quanto emerso dalla disamina del Tribunale federale nazionale – Sezione Disciplinare. Palermo in Serie C, come cambiano gli scenari: sorridono Perugia, Venezia e Foggia, la classifica aggiornata Dopo le dure parole del Ds Rino Foschi, commentano la ...

IL 7 E L'8 - CANALE 5/ Streaming video del film di Ficarra e Picone - oggi - 30 aprile - : Il 7 e l'8 su CANALE 5 oggi 30 aprile 2019. Nel cast oltre a Ficarra e Picone sono presenti altri attori famosi come Barbara Tabita e Eleonora Abbagnato