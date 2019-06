Errore materiale sentenza | responsabilità del giudice e cosa fare

termometropolitico

(Di martedì 11 giugno 2019)delIn questo articolo affrontiamo una situazione non rara nella prassi dei tribunali: ci riferiamo alla possibilità dell’commesso dal, nell’esercizio delle sue funzioni e nella redazione degli atti che sono di sua competenza. Vediamo quale risposta la legge dà a questa situazione certamente imprevista da avvocati e rispettivi clienti. Se ti interessa saperne di più sul funzionamento di una causa penale, clicca qui.: cos’è? Chiunque può sbagliare, anche i giudici. Tanto più quando si tratta di un’attività di alto contenuto intellettuale, come quella che si svolge all’interno dei tribunali, in cui spesso sono esaminate cause e dinamiche dei fatti davvero complesse. Perla legge non intende altro che una svista, una disattenzione ...

LSpark_zwz : @Gabry89 Almeno con l'errore scemo puoi calare il sipario, se fosse stato che avrebbe richiesto una soluzione lunga… - mbx1900 : Cara @virginiaraggi per un errore materiale ( suppongo) un tuo datore di lavoro @RiganteLeonardo è stato silenziato… - miolegale_it : RT @miolegale_it: Omessa distrazione delle spese legali in favore dell’avvocato: è errore materiale -