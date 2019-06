Calcio femminile | Mondiali 2019 | orari e programma delle partite di oggi martedì 11

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Canada-Camerun 1-0. Decide un colpo di testa di Buchanan : Prima partita per quanto riguarda il Girone E dei Mondiali di Calcio femminile in terra francese. Allo Stade de la Mosson (Montpellier) il Canada, la grande favorita per il proprio raggruppamento, non fa brillare gli occhi agli spettatori ma riesce comunque a svolgere il compitino: per le nordamericane un successo di misura per 1-0 sul Camerun al termine di un incontro davvero molto noioso. Il Camerun, squadra fisica, riesce comunque a trovare ...

RISULTATI MONDIALI DI Calcio femminile 2019/ Diretta gol : Giappone bloccato sul pari : RISULTATI MONDIALI di CALCIO FEMMINILE 2019: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi lunedi 10 giugno 2019 per il primo turno.

VIDEO Argentina-Giappone 0-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Calcio femminile. Primo pari della rassegna : Arriva il Primo pari dei Mondiali 2019 di calcio femminile: Argentina e Giappone, nella gara valida per la prima giornata del Girone D, non vanno oltre lo 0-0. Si è giocato i pratica ad una sola porta, con le nipponiche che hanno avuto tutte le migliori occasioni da gol, senza riuscire però a superare la Linea Maginot sudamericana. Highlights Argentina-Giappone 0-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : arriva il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:58 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:57 E’ arrivato il primo storico punto ad un Mondiale per l’Argentina, che ha meritato questo risultato. Il secondo tempo ha visto una reazione del Giappone, che ha mantenuto il pallino del gioco per tutti e i secondi 45′, basti vedere il dato relativo al possesso ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Primo pari della rassegna tra Argentina e Giappone : Dal 7 giugno al 7 luglio i Mondiali 2019 di Calcio femminile in Francia si prenderanno la scena. L’Italia torna a partecipare alla fase finale di una competizione di questo tipo, a distanza di 20 anni dall’ultima volta. La formazione di Milena Bertolini ha conquistato l’accesso alla rassegna iridata con pieno merito, giungendo in vetta al proprio girone di qualificazione, ottenendo sette vittorie ed una sola sconfitta. Una ...

Il carro del Calcio femminile italiano è già strapieno : In fondo lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo, perché gli elementi c'erano tutti, fin da principio. Il calcio, lo sport nazionale per eccellenza. Le donne che, mentre gli uomini si fanno buttare fuori dei Mondiali dalla Svezia, conquistano la qualificazione alla Coppa del Mondo da cui mancavano da

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : aggressive le nipponiche in questa fase - vogliono il vantaggio a tutti i costi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ Muove un po’ le pedine il coach del Giappone: Endo ha preso il posto di Nakajima. 73′ BONSECUNDO! Azione pericolosissima dell’attaccante argentina, che però calcia lento e centrale, nessun problem per il portiere nipponico. 71′ Tifo indemoniato degli asiatici! 69′ Cross sconclusionato di Gomez, la palla finisce DIRETTAmente nelle mani di ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : nessuna occasione da gol dopo il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ FINISCE QUI IL primo tempo! 48′ Seconda ammonizione del match per le asiatiche: cartellino giallo per Nakajima, che ha tirato una gomitata sul naso a Banini. 46′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 44′ Perplessa l’allenatrice giapponese a bordo campo. 42′ calcio d’angolo per il Giappone, a batterlo sarà Nakajima. 41′ Fortunatamente non sembra nulla di ...

Calcio femminile : Sara Gama vittima di insulti razzisti sui social. Un caso che fa riflettere : La Nazionale Italiana di Calcio femminile ieri ha scritto una pagina di storia. Dopo venti anni di assenza, le azzurre hanno fatto ritorno nell’élite iridata di questo sport e il successo 2-1 contro le n.6 del mondo dell’Australia ha in sé tanti significati: aver sconfitto giocatrici di alto profilo e soprattutto aver messo a tacere alcune critiche pregiudizievoli sul darsi in campo delle donne del “Pallone”. Sfortuna ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : fase di studio per le due formazioni. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31′ Ricordiamo che il Giappone è la seconda squadra più giovane del Mondiale. 29′ Il rimo corner del match se lo aggiudica il Giappone. 27′ Il Giappone sta tentando di alzare il proprio baricentro, ma la difesa argentina sta reggendo. 25′ Cross sconclusionato di Gomez, che invece di trovare la compagna, regala palla a Yamashita. 23′ Fino ad ora, 59% di possesso ...

LIVE Argentina-Giappone 0-0 Calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : si inizia al Parc des Princes di Parigi di Parigi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21′ Problemi per Stabile, che ha ricevuto una gomitata in viso, involontaria, da parte di Sugasawa. 19′ Tanta fatica ad avvicinare la porta per entrambe le formazioni, si gioca tanto a centrocampo, ma l’area di rigore sembra inavvicinabile. 17′ Il capitano Banini è la giocatrice più cercata dalle sue compagne, non ha caso è sempre marcata da almeno due giocatrici ...

Morace : «Boom del Calcio femminile in tv? Sky ha saputo promuoverlo». : «Ieri ho visto una grande prova da parte delle ragazze, sono state fantastiche. Non è stata una vittoria casuale, abbiamo giocato alla pari contro l'Australia che è sesta nel ranking Fifa e abbiamo ottenuto un successo meritato grazie a una indiscutibile superiorità tecnica e tattica malgrado le 'Aussie' fossero più forti a livello fisico». La bandiera del calcio femminile italiano, Carolina Morace, si ...

Sconcerti : “Il Calcio femminile ha un Dio diverso - non minore - è un altro Dio” : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti definisce il calcio giocato dalle ragazze della Nazionale emozionante e ritiene ingiusto fare paragoni con quello maschile. E’ un calcio diverso, dice. Le donne lasciano più spazi liberi “e per coprirli corrono di più”. Non hanno quella confidenza tra piede e pallone che hanno i colleghi uomini, non sono altrettanto tecniche, ma il loro non è un calcio da considerare inferiore. “Il ...