Cade dal terzo piano e si grida al miracolo | bimbo si risveglia dal coma a Palermo

Karate - Premier League Shanghai 2019 : nessun podio per l’Italia - non acCadeva dal 2016 : La quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, svoltasi a Shanghai (Cina), è terminata senza podi azzurri. l’Italia interrompe così una striscia di risultati positivi nel massimo circuito che durava ininterrottamente dalla tappa di Parigi del 2017. Per ritrovare una gara di Premier League senza acuti dei nostri portacolori dobbiamo tornare all’ottobre 2016 ad Okinawa (Giappone). Un risultato quindi negativo per la Nazionale, che ...

Conegliano - bimbo Cade dal terrazzo di casa : è grave : Paura nella tarda mattinata di venerdì a Conegliano, dove in via Antoniazzi un bambino per cause al momento ancora sconosciute è caduto dal terrazzo di casa. Immediato l'intervento del Suem 118: il bimbo è stato soccorso e stabilizzato sul posto e poi portato in ospedale a Treviso in elisoccorso.Continua a leggere

Milano - segregata in casa del ‘guru del corallo’ : fugge dalla finestra e Cade : Per cercare di sfuggire al suo fidanzato, che la teneva chiusa in casa e l’aveva obbligata ad immergersi nella vasca da bagno colma di acqua gelata, si è calata, senza alcun indumento addosso, dalla finestra al secondo piano. Mentre stava cercando di scendere fino al balcone sottostante, forse per le mani bagnate, ha mollato la presa ed è caduta in strada. Martedì pomeriggio qualche passante ha assistito a questa scena incredibile in via Biella, ...

Veneto : dalla Regione 6 mln a Its ACademy per ampliare offerta formativa : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto stanzia 6 milioni di euro per dare continuità e ampliare l’offerta formativa degli Its-Academy nel territorio regionale, aumentando del 50 per cento le risorse messe a bilancio nel precedente triennio. “Con sette fondazioni e 40 corsi avvi

Veneto : dalla Regione 6 mln a Its ACademy per ampliare offerta formativa (2) : (AdnKronos) - I corsi degli Its-Academy sono post-diploma, di durata biennale, ed impegnano i partecipanti per 1800-2000 ore suddivise tra teoria, pratica di laboratorio e tirocinio formativo in azienda. Le peculiarità degli Its, infatti, sono il corpo docenti, costituito per almeno il 50 per cento

Picchiata dal compagno e chiusa in casa da giorni : Cade dal balcone cercando di scappare : È successo a Milano, nel quartiere della Barona. La ragazza è in ospedale, il compagno è stato fermato

DALLA CINA/ Lao Xi : ecco perché Conte è destinato a Cadere : L'accordo Di Maio-Salvini sullo sblocca cantieri e le dichiarazioni di impegno sembrano per ora salvare il governo. Ma non sarà così

Lina Wertmuller premiata dall'ACademy con l'Oscar alla carriera : Insieme alla regista italiana saranno insigniti della statuetta anche Geena Davis, David Lynch e Wes Studi

35enne Cade dal motorino e ha un’erezione che dura 9 giorni : La vicenda raccontata da Repubblica.it è di quelle che a primo acchito suonano come inventate o fantasiose. Ma in questo caso la brutta disavventura che ha visto come protagonista un 35enne inglese è stata dettagliatamente riportata e verificata in un articolo scientifico pubblicato su ‘Case Reports in Urology'. L'uomo ha avuto un'erezione lunga 9 giorni, in seguito a un sinistro in motorino, che gli ha causato una bruciatura al ...

Istat - Pil in calo su base annua : non acCadeva dal 2013/ +0.1% nel primo trimestre : Istat, Pil in calo su base annua, un evento che non si verificava dal quarto trimestre del 2013. Ecco gli ultimi dati dell'istituto

Bimbo Cade dalle montagne russe : è in gravi condizioni : Un bambino di 7 anni è caduto dalle montagne russe e ora si trova in ospedale, in gravi condizioni per via delle ferite alla testa. E’ accaduto nel North Yorkshire, Inghilterra, a Lightwater Valley. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, oggi il parco giochi è rimasto aperto ma la giostra dalla quale il Bimbo è precipitato (da un’altezza di circa 7 metri), è stata invece chiusa: NWP e Health and Safety Executive sono impegnate in ...

L’Istat rivede il Pil al ribasso : 0 - 1% su base annua - non acCadeva dal 2013 : L'Istat rivede al ribasso la crescita italiana: nel primo trimestre del 2019 scende allo 0,1% (era prevista a 0,2%), mentre su base annua nei primi mesi del 2019 è in calo dello 0,1%. Il Pil negativo su base tendenziale non si vedeva dal 2013. L'istituto di statistica parla di "andamento stagnante" per l'economia italiana.