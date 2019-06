Ascolti Tv Lunedì 10 giugno | la finale del Grande Fratello su Canale 5

dituttounpop

(Di martedì 11 giugno 2019)Tv10(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)5 – milioni e %Con il cuore nel nome di Francesco – Rai 1 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e %Piacere sono un po’ incinta – Rai 2 – milioni e %Spagna – Svezia qual. europeo 2020 – Italia 1 – milioni e %Quarta Repubblica – Rete 4 – mila e %Lafuga – La7 – mila e %Karate Kid 4 – Tv8 – mila e %Lo chiamavano Bulldozer – Nove – mila e %N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statisticheTv10– Access Prime TimePaperissima Sprint –5 – mln/% Che ci faccio qui + Un Posto al sole– Rai 3 mln/ % Stasera Italia – Rete ...

NaliSottanta : RT @ErkenciKusIta: Lunedi inizierà su #Canale5 la serie @dolunayitalia ! Ora vogliamo che l'Italia acquisti anche le serie #ErkenciKus camp… - framourinho : @B9755158634 per portare ascolti a ravezzani su lunedi di rigore. -