Ascolti tv | il GF di Barbara d' Urso chiude in bellezza

Grande Fratello - gli Ascolti della finale. Barbara D'Urso - altra impresa : superato l'obiettivo Mediaset : "Ieri sera la finale del GF ha vinto la serata con oltre il 22% di share!!! Picchi del 42% di share e di 4 milioni e mezzo di spettatori!!! Il 42% di share!!! GRAZIEEEE!!!". Lo scrive Barbara D'Urso sul suo profilo Instagram. La conduttrice è felicissima per come si è concluso il reality show di

Barbara d’Urso ringrazia per gli Ascolti e conferma il Grande Fratello per il 2020 : Barbara d’Urso tornerà a condurre il Grande Fratello anche il prossimo anno Il Grande Fratello 17 si farà. Ad annunciarlo Barbara d’Urso, nel corso della finale della sedicesima edizione, che ha incoronato vincitrice Martina Nasoni, conosciuta ai più con l’appellativo di Ragazza con il cuore di latta. Barbarella, pochi minuti prima di salutare il suo […] L'articolo Barbara d’Urso ringrazia per gli ascolti e conferma ...

Barbara D'Urso - la regina degli Ascolti Mediaset : il suo "metodo" infallibile : Barbara D'Urso, classe 1957, rappresenta la tv 2.0 nonostante i suoi anni; è straordinario come, in quasi vent'anni, sia riuscita a trasformare la prima rete del Biscione e a rivoluzionare il modo di fare televisione, dalla conduzione ai contenuti. Cresciuta a pane, Milano Due, Canale 5, Cologno Mon

Barbara Palombelli - incoronazione a Mediaset : Forum da record di Ascolti - la nota del direttore di Canale 5 : L'incoronazione ufficiale per Barbara Palombelli a Mediaset arriva direttamente da Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. Anche Forum va in vacanza e l'edizione 2018-19 del più famoso tribunale della tv italiana ha sbaragliato la concorrenza interna ed esterna, macinando record di ascolti: media s

Barbara d’Urso Ascolti : Live batte Conti e Incontrada e fa record : Live Non è la d’Urso, ascolti 5 giugno: Barbara d’Urso batte i Seat Music Awards di Conti e Incontrada Era una delle puntate più attese, quella di ieri sera di Live Non è la d’Urso, perché Barbara d’Urso ha avuto ospiti Pamela Perricciolo (ex agente di Pamela Prati) e Marco Carta, protagonista negli scorsi giorni della cronaca per il presunto furto di 6 magliette alla Rinascente di Milano. Per il programma di Canale5 ...

Ascolti tv - Barbara d'Urso in vetta con il Grande Fratello : La semifinale del reality di Canale 5 conquista il prime time del lunedì. Parte bene Lerner in seconda serata

Barbara d'Urso (senza peli sulla lingua) fa il boom di Ascolti - : Roberta Damiata Nuove rivelazioni sul caso Prati e "bollenti" ospiti che parlando di sesso hanno fatto di "Live-Non è la d'Urso" il programma più visto della serata Puntata al fulmicotone quella di “Live-Non è la D’Urso” che ha portato in prima serata nuovi scioccanti documenti sul "Pratigate" con la seconda intervista a Eliana Michelazzo, e una seconda parte dedicata a chi “vende il proprio corpo”, con la presenza della trans Efe ...

Live - Non è la D'Urso - Barbara batte tutti : Ascolti - nuovo record di Carmelita : picchi di share - una bomba : Mediaset festeggia. In un comunicato, Cologno Monzese esulta per "il nuovo record di Barbara D'Urso". Live Non è la D'Urso si conferma leader assoluto della serata con una share del 18.97% e 3.184.000 spettatori totali. Nel corso delle oltre tre ore di diretta, la trasmissione ha toccato picchi di

Ascolti Live Non è la d’Urso e Chi l’ha visto : Barbara fa il 19% : Live Non è la d’Urso tocca il 19% di share: gli Ascolti Tv E anche ieri sera gli spettatori hanno vissuto l’ennesimo capitolo di quella che è stata definita Pratiful. Peccato che da qualche confessione a questa parte la vicenda abbia abbandonato le tinte da cronaca rosa per vestirsi di colori neri, tetri e inquietanti. Nonostante questo, però, gli Ascolti di Live Non è la d’Urso hanno superato (in termini di share) quelli ...

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso supera ogni record : Grande Fratello 16, Ascolti di ieri: Barbara d’Urso da record con oltre il 22% di share È andata in onda ieri sera, lunedì 27 maggio, l’ottava puntata del Grande Fratello 16. Per il reality show di Canale5 condotto da Barbara d’Urso questi sono stati gli Ascolti: 3.681.000 telespettatori e il 22.4% di share. Si tratta del record stagionale sia in valori assoluti che in share, merito di una puntata ricchissima di cose e, ...

GF16 - Barbara d'Urso "non ha bisogno di fare Ascolti con il tradimento di Francesca De Andrè". Daje a ride : "Noi non abbiamo bisogno di fare 'l'audience' con te che ti chiudi in macchina con un'altra per 40 minuti". Barbara d'Urso lo ha detto rispondendo alle accuse di un ragazzo, tale Giorgio, al quale il suo Grande Fratello 16 ha concesso grande spazio (non per la prima volta!) nella puntata di stasera, lunedì 27 maggio 2019. Lo ha fatto - concedergli la prima serata di Canale 5 - ovviamente esclusivamente per fini nobili, ossia proteggere ...