Vaticano e Papa Francesco fanno solo affari | l' ipocrisia degli anti-Salvini

Papa Francesco - il durissimo attacco di Burke e tradizionalisti : islam e gay - accuse-terremoto in Vaticano : Ancora una volta, scende in campo il cardinale Raymond Leo Burke, esponente di spicco del "fronte tradizionalista" che in Vaticano si oppone, di fatto, al pontificato di Papa Francesco. Burke e il fronte tradizionalista hanno infatti diffuso un testo che mira a correggere quelli che bollano come err

Papa Francesco riceverà Putin in Vaticano. Cremlino : non in considerazione possibilità invito al papa : papa Francesco incontrera' il presidente russo, Vladimir Putin, in Vaticano il 4 luglio. Lo ha detto il direttore ad interim della Sala Stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti. L'incontro col papa in Vaticano si svolgera' quindi nel quadro della piu' volte annunciata visita di Putin in Italia. Notizia confermata dal Cremlino, ma come rende noto l'agenzia Tass, da parte russa, non si considera la possibilità di invitare il Pontefice a ...

In Vaticano è il giorno degli "errata corrige". Il Papa "sbianchettato" su McCarrick diventa un caso : È il giorno degli “errata corrige” in Vaticano. Quello del cardinale Pietro Parolin che corregge il tiro su Matteo Salvini - pur ribadendo il rimprovero sull’uso del rosario - e dopo un’anticamera di quasi un anno dichiara che ci sarà un “dialogo” anche con il leader leghista uscito trionfatore dalle elezioni europee, perché “il Papa dice sempre: dialogo, dialogo, dialogo” . E ...

Papa Francesco : "Il Vaticano? Non sia più una monarchia assoluta" : Francesco Curridori Papa Bergoglio assume un'altra posizione rivoluzionaria:"Lo Stato della Città del Vaticano come forma di governo, la Curia, quello che è, è l'ultima corte europea di una monarchia assoluta, l'ultima. Le altre sono ormai monarchie costituzionali. La corte si diluisce e qui ci sono ancora strutture di corte, che sono ciò che deve cadere" Nella dottrina "sono un conservatore". Dopo questa premessa Papa Bergoglio si ...

Pedofilia - il Papa : “Giornalisti mi hanno aiutato - in Vaticano le denunce non arrivavano” : In una intervista con una emittente sudamericana il Pontefice ammette: "È vero, in Vaticano sugli abusi mi arrivava un'informazione che non rispondeva alla realtà e alcune delle domande poste durante il viaggio di ritorno dal Cile mi hanno aiutato a capire. Chiaramente è una situazione che bisogna risolvere".

Shock in Vaticano per l'onda sovranista - ma il Papa non cambia registro : prima gli ultimi : “Lei mi chiede: che farà adesso il Papa? E io le rispondo: continuerà a fare i suoi discorsi a favore di chi è emarginato, per gli immigrati e per gli ultimi. Non è che un Papa decide cosa fare in base ai sondaggi e tanto più ai voti elettorali. Tutti i Papi, figurarsi poi Papa Francesco”, sostiene con Huffpost un importante cardinale sotto il vincolo dell’anonimato. E infatti il giorno dopo ...

Vaticano - la vergogna dietro gli aiuti dell'elemosiniere del papa : zero sostegno ai clochard : Di fronte alla basilica di San Pietro ti fanno più impressione del solito i bivacchi di clochard sotto i portici della sala stampa pontificia. Non pregano, bestemmiano. Non sorridono, urlano. E bevono tanto. Birra, alcool, quel che si procurano. E poi dormono, il giorno è come la notte e la notte di

Papa Francesco - retroscena terremoto dal Vaticano : "Bisogna fermare il sovranismo religioso della Lega" : "Nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega". Il retroscena dinamitardo è di Massimo Franco sul Corriere della Sera e proviene direttamente dal Vaticano: la preoccupazione dell'anonimo cardinale è la stessa di Papa Francesco e delle altissimi schiere della Chiesa, Cei in testa. "Abbiamo d

Papa Francesco apre al Sinodo : Vaticano in politica. Cardinale Bassetti : "Vietato disertare alle europee" : Il Vaticano in politica, tutto pronto. Lunedì Papa Francesco ha ufficialmente aperto alla possibilità di un Sinodo della chiesa italiana: "Ho sentito un rumore, ultimamente su questo è arrivato fino a Santa Marta!". L'ironia del Pontefice nasconde le ricadute pratiche di tale accelerazione. Ma il gi

Papa Francesco - retroscena-Vaticano : "Perché non voglio stringere la mano a Salvini" - le mosse contro la Lega : Che a Papa Francesco non piacciano Matteo Salvini e le sue politiche non è certo un mistero. Molteplici gli interventi del Pontefice a favore dei migranti, soprattutto in questo periodo pre-elettorale. Una situazione fotografata dal titolo di un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano di venerdì 17

Vaticano - l'ultimo libro di Joseph Ratzinger : "Il nostro mondo è minacciato" - la paura del Papa emerito : Dialogo e unità per "aiutare il nostro mondo minacciato". Una lotta comune "per la verità" e per la libertà religiosa. Per ebrei e cristiani questi sono l' impegno e il dovere. Lo sottolinea monsignor Georg Ganswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario personale del Papa emerito Benedetto XV

Papa Francesco e l'elemosiniere - la rivolta segreta in Vaticano : "Perché molti non possono dire cosa pensano" : Il Vaticano fa muro intorno a Don Corrado, l'elemosiniere del Papa pro-abusivi. Ufficialmente, Papa Francesco non ha commentato il gesto ribelle di monsignor Konrad Krajewski, che si è calato nel pozzetto di un palazzo romano occupato abusivamente per riallacciare i collegamenti elettrici staccati d

Papa Francesco e l'elemosiniere - una voce tragica in Vaticano : "Perché l'ha fatto". Cosa sa su Bergoglio : Imbarazzo e rabbia in Vaticano per il gesto ribelle del cardinale Konrad Krajewski, il "Don Corrado" che si è calato nel pozzetto dello stabile occupato abusivamente in via Santa Croce in Gerusalemme per riallacciare l'elettricità tagliata causa 300mila euro di bollette mai pagate. Leggi anche: L'e

Papa Francesco e l'elemosiniere - lo studioso Teodori : "Cosa sarebbe gravissimo". Vaticano - doppio sgarro? : "Un atto di disobbedienza civile", quello dell'elemosiniere di Papa Francesco. Di più: un'incitazione a altri "gesti illegali che possono diventare pericolosi e violenti". Massimo Teodori, ordinario di Storia e istituzioni degli Stati Uniti, intervistato dal Quotidiano nazionale stigmatizza l'inizia