Un milione a Hong Kong contro l’ingerenza cinese 

lastampa

(Di lunedì 10 giugno 2019) Oltre undi persone hanno manifestato ieri per le strade dil’emendamento che promette di rendere più semplice la consegna di presunti criminali a quei Paesi - innanzitutto la Cina - che non hanno un accordo di estradizione con l’ex-colonia britannica. Per tutto il pomeriggio un fiume di persone - famiglie con bambini, stud...

Agenzia_Ansa : Un milione a Hong Kong contro l'estradizione forzata in #Cina, scontri tra manifestanti e polizia. Marcia per dirit… - Agenzia_Ansa : Un milione a Hong Kong contro l'estradizione forzata in Cina #ANSA - sole24ore : Hong Kong, un milione in piazza contro l’estradizione in Cina. Scontri con la polizia -