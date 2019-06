Space One si sposa | celebra Fabio Rovazzi | J-Ax è testimone di nozze

Space One sposa Emanuela Muratore - officia Fabio Rovazzi : Space One, pseudonimo di Piergiorgio Severi, è un 48enne rapper da 25 anni al fianco di J-Ax con il ruolo di Hype Man. Ebbene Space One, che ha appena pubblicato il singolo “Isola di città” feat Chiara Galiazzo, convolerà a nozze con Emanuela Muratore mercoledì 12 giugno, nella bellissima cornice del Lago Maggiore.La sposa indosserà per l'occasione un abito bianco creato su misura per lei da Centro Sposi Paradiso. A celebrare la cerimonia, ...

Inaugurazione mostra “Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from Space” : Prevista per mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 18:30 l’Inaugurazione della mostra “Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space” organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. L’esposizione, curata da Viviana Panaccia, vuole creare un collegamento tra ricerca scientifica, tecnologia ...

Thales Alenia Space - milestone cruciale missione ESA ExoMars 2020 : Roma, 8 mag., askanews, - Dopo una fase ingegneristica sfidante, il Laboratorio Analitico, ALD,, il cuore del Rover per la missione ESA ExoMars 2020, è stato integrato e testato con successo da Thales ...

Hisdesat seleziona Airbus e Thales Alenia Space per la costruzione di due satelliti SpainSAT NG : Un consorzio di quattro appaltatori principali, costituito da Airbus e Thales Alenia Space in Spagna e in Francia è stato selezionato dall’operatore satellitare governativo spagnolo Hisdesat Servicios Estratégicos S.A. per la costruzione di due satelliti SpainSAT di nuova generazione (NG). Utilizzati per le comunicazioni governative, questi satelliti di nuova generazione sostituiranno gli attuali satelliti SpainSAT e Xtar-EUR. Airbus fungerà da ...

Thales Alenia Space e il Consorzio Maxar raggiungono una milestone significativa nella Costellazione di satelliti LEO di Telesat : Thales Alenia Space, Joint Venture Thales (67%) e Leonardo (33%) e Maxar Technologies (NYSE: MAXR; TSX: MAXR), hanno completato una milestone importante per la Costellazione LEO di Telesat. Il Consorzio sta significativamente avanzando nelle sue attività, dalla progettazione della parte low-risk per il completamento del sistema LEO, incluso il sistema di ottimizzazione, sviluppo dei requisiti, scambio ingegneristico e prototipazione tecnologica ...

Hisdesat sceglie Thales Alenia Space e Airbus per la costruzione di due satelliti Spainsat NG : Un consorzio di quattro co-prime contractor formato da Thales Alenia Space e Airbus (joint venture Thales 67 %, e Leonardo 33 %) in Spagna e Francia, è stata selezionato da Hisdesat per la realizzazione di due satelliti Spainsat NG per telecomunicazioni governative che sostituiranno i satelliti esistenti Spainsat e Xtar-EUR. Airbus sarà “partner capofila” del consorzio. Il programma NG Spainsat include due satelliti, Spainsat NG I e II, che ...

Space X ha lanciato una capsula Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale : Questa mattina è stata lanciata nello Spazio una capsula realizzata dalla SpaceX di Elon Musk: la capsula Dragon dovrebbe raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale il 6 maggio. Per la capsula – partita da Cape Canaveral, in Florida – si tratta

Stazione Spaziale : rinviato a domani il lancio della capsula Dragon SpaceX : Il lancio della capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale, è stato nuovamente rinviato: è ora in programma per il 4 maggio alle 08:48 ora italiana. Dopo i rinvii precedenti dovuti alla posizione della ISS, questa volta il lancio, previsto per oggi, è stato cancellato all’ultimo momento per un problema al sistema di alimentazione elettrica della piattaforma robotica nell’Oceano Atlantico, necessaria per ...

Stazione Spaziale : rinviato di 24 ore il lancio del cargo SpaceX con rifornimenti : Inizialmente previsto per domani 30 aprile, il lancio della capsula Dragon SpaceX, con a bordo rifornimenti per la Stazione Spaziale, è stato rinviato di 24 ore per cause dovute alla posizione relativa della ISS: il 1° maggio il cargo partirà dalla base di Cape Canaveral in Florida e consegnerà circa 2,5 tonnellate di rifornimenti, materiali di ricambio ed esperimenti scientifici. Il rinvio ne segue un altro, di 4 giorni, della partenza della ...