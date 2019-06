Milano | spara al figlio 13enne della compagna dopo un litigio | arrestata guardia giurata

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Attimi di panico in strada adomenica sera: un uomo in divisa ha inseguito un ragazzo fino argli un colpo di pistola che lo ha ferito tra il braccio e il fianco destro. L’episodio è accaduto verso le 22:40 in via Marco Aurelio ad angolo con via Pietro Crespi, nella zona confinante con il Parco Trotter, a due passi da viale Monza. Il fuggitivo non aveva compiuto alcun crimine, ma solo l’imprudenza di aver voluto difendere la madre dal compagno con il quale aveva appena litigato. Infatti are con la pistola d’ordinanza è stato il 45enne Angelo Di Matteo, unadi origini napoletane che da anni risiede nel capoluogo lombardo. La vittima invece è un ragazzino di soli 13 anni,donna con cui il suo aggressore convive da circa due anni. La giovane vittima non è in pericolo di vita Per fortuna il ragazzo, che è stato immediatamente portato in ...

