Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Lasta cercando con la sua dirigenza di portare a Torino i giocatori che servirebbero a rinforzare la rosa, per affrontare al meglio la prossima stagione. A tal riguardo, Paul Pogba avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, secondo i rumors che arrivano dalla Premier League, ma il suo contratto con i Red Devils scade nel 2021 e la sua valutazione di mercato è altissima. Il ritorno del campione del mondo francesetra gli obiettivi di mercato in cima alla lista della dirigenza bianconera, mentre come alternativa si sta valutando Milinkovic-Savic. Questo per quanto riguarda il centrocampo, mentre in difesa il primo obiettivo della società di via Galileo Ferraris sembra essere Merihche in base alle ultime notizie riportate da vari organi di stampapraticamente bianconero. Il 21enne turco è attualmente in forza al Sassuolo. Il chief football ...

juventusfc : Bel gol? ??ieri per @bonucci_leo19 durante #GREITA ?? In attesa della partita all'Allianz Stadium... ?? #EURO2020… - Sport_Mediaset : Il momento delle responsabilità. La #Juve in attesa di risposte altrui: ma alla Continassa nessuno di agita. Artico… - IsidoroAlbanese : Juventus: in attesa del possibile arrivo di Sarri, Demiral sarebbe ad un passo -