I render sui Google Pixel 4 vi avevano entusiasmato? Con questi tornerete sulla terra

Virginia Raggi : "La circolare di Salvini sui poteri dei prefetti? È solo un foglio di carta - non si prenderà Roma" : La circolare anti-degrado del Viminale ai prefetti? Un "foglio di carta". La liquida così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un forum al Fatto Quotidiano, in cui risponde sulle tensioni con Salvini. "Non gli consentirò - afferma - di prendersi la città, non torneremo al passato"."Io il Daspo urbano l'ho già inserito nel nuovo regolamento di Polizia di Roma Capitale, che era fermo al 1946. Non vorrei che si riveli ...