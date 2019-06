Google ha incassato 4 | 7 miliardi di dollari dalle notizie e per gli editori c’è un

wired

(Di lunedì 10 giugno 2019) (foto: Chesnot/Getty Images) Le ricerche disul motore di ricerca e il servizioNews avrebbero fruttato al colossooltre 4,7dinel 2018. Lo riporta il New York Times, citando i dati di uno studio realizzato dalla News Media Alliance (Nma) che rappresenta quasi duemila quotidiani tra gli Stati Uniti e il Canada. Secondo i dati, circa il 40% delle pagine visualizzate susarebbe riferibile a contenuti riguardanti le news. Per questa ragione David Chavern, presidente e direttore esecutivo della News media alliance, ora solleva il problema della necessità di rivedere le condizioni degli accordi tra BigG e gli, che vorrebbero ottenere una maggiore fetta di quei guadagni, dato che sono i produttori effettivi di quei contenuti. Inoltre, sempre da quanto riportato nello studio, l’introito derivante dalla pubblicità digitale per l’intero ...

