E3 2019 | Cris Tales è un RPG che ci mostra passato | presente | futuro e le conseguenze

Tennis - ATP 250 ‘s-Hertogenbosch 2019 : Salvatore Caruso eliminato al primo turno dal cileno Cristian Garin in due set : Dopo aver passato le qualificazioni, Salvatore Caruso conclude subito la propria esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch. Il siciliano è stato superato con il punteggio di 6-1 6-4 dal cileno Cristian Garin, testa di serie numero 7, in poco più di un’ora di gioco. Nel primo set il dominio di Garin è netto, con tre soli punti persi al servizio e due break nel secondo e nel sesto game. Caruso, ...

LIVE Portogallo-Olanda 0-0 - Finale Nations League 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo vuole trascinare i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:19 Sono già uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. 20:17 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, match valido per la Finale della Nations League di calcio 2019. Il programma completo del match Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Olanda, Finale della Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano ...

Temptation Island 2019 : Cristina e David del Trono Over di Uomini e Donne (Video) : Cristina Incorvaia e David Scarantino saranno una delle coppie che prenderanno parte alla sesta edizione di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 17 giugno, in prima serata.Cristina e David saranno l'unica coppia "famosa" di questa sesta edizione di Temptation Island. La coppia, infatti, proviene dal Trono Over di Uomini e Donne, ...

Francesca del GF 2019 teme Cristiano Malgioglio? Lo sfogo di lei : Cristiano Malgioglio fa preoccupare Francesca De Andrè del Grande Fratello Lunedì prossimo ci sarà la finalissima del GF 16 di Barbara d’Urso. E solo in quella occasione i telespettatori sapranno chi sarà l’inquilino della casa più spiata dagli italiani a conquistare la vittoria. Intanto oggi i ragazzi sono stati chiamati a fare le loro valigie. In questa occasione Francesca De Andrè, parlando con Erica Piamonte, è tornata a ...

TEMPTATION ISLAND 2019/ Anticipazioni e coppie : David e Cristina in gioco? : TEMPTATION ISLAND 2019, quali sono le coppie? Nicola e Sabrina si vanno ad aggiungere a quelle già svelate. Ecco chi sono

Calcio - Nations League 2019 : Portogallo-Svizzera 3-1. Cristiano Ronaldo firma una tripletta stellare - lusitani in finale! : L’uragano Cristiano Ronaldo si abbatte sulla Svizzera e trascina il Portogallo nella finale della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA e giunta alla fase conclusiva. La formazione lusitana, di fronte al pubblico dell’Estadio do Dragao di Oporto, ha superato con il risultato di 3-1 gli elvetici grazie ad una tripletta del proprio fuoriclasse, al termine di una sfida comunque ...

LIVE Portogallo-Svizzera 3-1 - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : una tripletta di Cristiano Ronaldo regala la finale ai lusitani! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

LIVE Portogallo-Svizzera - Semifinale Nations League 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo favorito - ma occhio ai rossocrociati : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE DI Portogallo-Svizzera, match valido per la prima Semifinale di Nations League di calcio 2019. I padroni di casa del Portogallo, guidati da Cristiano Ronaldo, sfidano la Svizzera all’ Estadio do Dragao di Porto alle ore 20:45. I rossocrociati si sono qualificati alla Semifinale dopo il primo posto nel gruppo 2, ottenuto grazie a tre vittorie e due sconfitte, i portoghesi, invece, hanno concluso in ...

Calcio - Nations League Final Four 2019 : Portogallo e Svizzera si affrontano nella prima semifinale - Cristiano Ronaldo sfida Seferovic : La sfida tra Portogallo e Svizzera aprirà il programma delle Final Four della Nations League 2018-2019, prima edizione della competizione calcistica organizzata dalla UEFA la cui fase conclusiva si svolge proprio in terra lusitana questa settimana. La prima semiFinale metterà di fronte due formazioni eliminate entrambe agli ottavi di Finale nell’ultima rassegna mondiale, ma capaci di riscattarsi vincendo il girone eliminatorio e conquistando un ...

Ballando con le Stelle 2019 - televoto : Lasse Matberg mai primo. Exploit di Nunzia De Girolamo - Suor Cristina parte bene poi cala. Flop Arcuri e Razzi : Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro La quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è terminata sabato scorso con la vittoria di Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Il militare norvegese, a sorpresa, è riuscito a battere tutti i suoi avversari, nel corso di una finalissima dove l’epilogo è stato incerto fino all’ultimo minuto. Analizzando nei dettagli i risultati del televoto, è possibile notare che Lasse e Sara, partiti un ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la crisi senza fine della Yamaha. Il “Dottore” c’è ma manca la cura : C’era una volta la Yamaha. No, non si vuole raccontare una favola per allietare il tempo ai più piccoli, né tanto meno fantasticare. Parlare del team giapponese di MotoGP al passato è perfettamente aderente a quel che la realtà sta riservando. Si è reduci dal sesto round della classe regina. Sul tracciato del Mugello (Italia), tutti hanno salutato con il sorriso il trionfo di Danilo Petrucci in sella alla Ducati. Il “buono” del ...

Champions League - la rosa ideale 2018-2019 : c’è anche Cristiano Ronaldo : La Champions League è andata in archivio con la vittoria del Liverpool contro il Tottenham, una competizione che ha regalato grande spettacolo forse solo la finale è stata al di sotto delle aspettative. Nel frattempo è stata pubblicata la rosa della Champions League stilata dalla commissione tecnica della Uefa che comprende gente come David Moyes, Raul e i ct di Inghilterra e Belgio, Gareth Southgate e Roberto Martinez, ben 6 i calciatori ...

MotoGP - Risultato GP Italia 2019 : vittoria epica di Danilo Petrucci davanti a Marquez e Dovizioso! Rossi out e in crisi nera : Alla faccia degli antibiotici e della condizione fisica non eccezionale! Danilo Petrucci vince un Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP quanto mai emozionante e spezza il suo tabù, centrando il primo successo della carriera nella classe regina proprio nella gara di casa. Nonostante da qualche giorno fosse debilitato il pilota ex Pramac ha dato una dimostrazione di solidità incredibile e ha vinto con pieno merito una corsa nella quale ha ...