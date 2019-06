Conte avverte Di Maio e Salvini | dialogo con la Ue o lascio

Prodi avverte il governo Conte : 'Invertire la rotta prima di infrangersi sugli scogli' : Ci sono definizioni convenzionali attraverso cui, negli ultimi anni, si tende a definire i politici. Il range va da europeisti convinti ad anti-europeisti, passando per europeisti moderati ed euroscettici, con più o meno moderazione. Chi, senza ombra di dubbio, può definirsi un europeista convinto è Romano Prodi. L'ex Presidente del Consiglio dei Ministri italiano rappresenta, infatti, una delle figure chiave che hanno guidato l'Italia in un ...

Conte : «Dimissioni? Si sta come d’autunno...». E avverte i vice : «Da loro attendo i fatti» : Il premier cita Ungaretti: «Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie». Sull’Europa: «Non voglio essere il primo premier italiano che subisce una procedura di infrazione». E sulla flat tax: «La Lega non ha dato proiezioni a me, né a Tria»

Conte avverte i partner di maggioranza - collaborate o lascio. Sempre caos governo : Un ultimatum alle forze di maggioranza e ai due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini: basta polemiche elettorali, dice Giuseppe Conte, decidete che fare per andare avanti con il "governo del cambiamento" serve "leale collaborazione". Se mancherà e se le risposte non saranno rapide (ma non c'è una scadenza precisa) il presidente del Consiglio potrebbe dimettersi. Conte convoca i giornalisti a palazzo Chigi per provare a riprendere la scena dopo ...

Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio : “Smettetela!” Salvini risponde subito : Giuseppe Conte batte i pugni e alza la voce con i due ministri Salvini e Di Maio “Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul … Continue reading Conte rispetta la commissione UE e avverte Salvini e Di Maio: ...

"Basta liti o mi dimetto". Conte avverte Di Maio e Salvini : Nel suo atteso discorso al Paese, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, di chiarire se intendono proseguire con l'esperienza di governo o mantenere i toni visti in campagna elettorale, magari auspicando il voto anticipato. In questo caso, Conte rimetterà il mandato. "Non mi presterò in nessun modo a vivacchiare a galleggiare", ha detto il presidente del Consiglio in ...

Matteo Salvini tira dritto : "O si fa la Flat Tax o si muore". Avverte Giuseppe Conte prima del suo discorso : "O si tagliano le tasse a chi produce ricchezza in questo Paese o si muore". Matteo Salvini non demorde sulla Flat Tax, a maggior ragione dopo aver portato a casa dalle europee la nomina di "primo partito". E così il premier Giuseppe Conte si trova in difficoltà (più di quanto già non fosse), in mez

Antonio Conte all'Inter - la Curva Nord avverte : "Non siamo la Juventus - non scordiamo cosa hai fatto" : No, la Curva Nord non gradisce granché l'arrivo sulla panchina dell'Inter di Antonio Conte, bandiera della Juventus, storica rivale dei nerazzurri. Il saluto al nuovo allenatore arriva con un comunicato che è tutto, tranne che pacifico. Gli ultras prendono atto della decisione del club e avvisano Co

Salvini : «Su Siri non tratto». Ma Conte avverte i vice : questa rissa va chiusa : «Per ora il reato più grave e accertato di Armando Siri è quello di avere un'associazione, Spazio-Pin, che aspetta l'arrivo degli extraterrestri». A Riccardo Magi,...

Luigi Di Maio avverte Matteo Salvini : "Conte farà dimettere Siri. Di chi non mi fido". Attacco al cuore Lega : "Conte dovrà spingerlo alle dimissioni". Luigi Di Maio, intervistato dal Corriere della Sera, alza il tiro e colpisce Armando Siri per mandare un messaggio a Matteo Salvini e Lega. Il vicepremier capo del Movimento 5 Stelle ribadisce la volontà di "andare avanti" col governo ma insiste sulla necess

Conte avverte Salvini : su Siri decido io. E M5s insiste su dimissioni. Di Maio : “Paraculismo” : Sul 'caso Siri' e la sua permanenza al governo decidera' il presidente del Consiglio. Non prima di aver ascoltato e incontrato il sottosegretario leghista. A metterlo in chiaro e' il premier Giuseppe Conte in persona, precisando che "si possono prendere decisioni anche senza aspettare che la giustizia faccia il suo corso", ovvero anche "senza che la sentenza sia passata in giudicato". E, di fatto, Conte fa da sponda alla linea pentastellata: di ...