Turismo | Cefalù è tra i borghi italiani più visitati in treno

direttasicilia

(Di domenica 9 giugno 2019) C’è anche, in provincia di Palermo, tra ipiù belli che è possibile visitare in. Scoprire inil fascino deiè sempre più possibile e i dati sono chiari. Soprattutto dopo un 2018 che ha visto un’ulteriore crescita (+8%) dei viaggi persui treni regionali di Trenitalia e dopo che questa vocazione trova un rinnovato impulso nella collaborazione tra Trenitalia e l’associazione Ipiù belli d’Italia. La partnership nasce con l’obiettivo di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri del Belpaese raggiungibili con il mezzo di trasporto più ecologico, conveniente, sicuro e, grazie anche all’arrivo di nuovi treni, sempre più confortevole. Su 282 località promosse dall’associazione 25 sono facilmente raggiungibili con i treni regionali, per un totale di oltre 580 collegamenti ...