Samsung Galaxy Note 9 venduto a un prezzo ottimo da Esselunga

Ricarica rapida a 25 W per il Samsung Galaxy Note 10 Pro secondo le ultime voci : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare le principali caratteristiche dei Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro L'articolo Ricarica rapida a 25 W per il Samsung Galaxy Note 10 Pro secondo le ultime voci proviene da TuttoAndroid.

HONOR View20 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S10e - Huawei P30 Lite e non solo fra le migliori offerte del weekend : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend ci riserva un’altra carrellata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono infatti cinque gli smartphone il cui street price è continuato a scendere negli ultimi giorni o è andato stabilizzandosi: HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e Mate 20 Pro. […] L'articolo HONOR View20, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Lite e non solo ...

Possibile data di presentazione del Samsung Galaxy Note 10 : manca molto poco : Ci stavamo giusto chiedendo perché le indiscrezioni sul conto del Samsung Galaxy Note 10 si fossero fatte tanto insistenti, ed adesso sappiamo darvi la spiegazione: il phablet di prossima generazione sarà presentato il 10 agosto, data rispetto alla quale mancano appena due mesi (come riportato da 'PhoneArena.com'). Saranno due i modelli in corsa: il Samsung Galaxy Note 10 con schermo da 6.3 pollici e tripla fotocamera principale ed il ...

Da non perdere le offerte Amazon per i Samsung con prezzo Galaxy S10 - M20 e A50 più che basso a giugno : Le offerte Amazon prendono piede in questo sabato 8 giugno, focalizzandosi sugli smartphone Samsung. Il prezzo del Samsung Galaxy S10 è in continuo ribasso ma anche quello di altri due esemplari della serie ma del segmento di fascia media come il M20 e l'A50 non scherza affatto in quanto a convenienza. Si parte con la promozione destinata al Samsung Galaxy S10. Tra le offerte Amazon di queste ore ecco che quella destinata al top di gamma di ...

Un tablet Samsung con Snapdragon 855 passa su Geekbench : Galaxy Tab S5 in arrivo? : Un nuovo tablet Samsung di fascia alta è stato avvistato su Geekbench con Snapdragon 855, il momento di Galaxy Tab S5 potrebbe essere vicino. L'articolo Un tablet Samsung con Snapdragon 855 passa su Geekbench: Galaxy Tab S5 in arrivo? proviene da TuttoAndroid.

Guardate che scatti fa il Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento di maggio : Con l'update di maggio il team di Samsung pare abbia apportato anche importanti miglioramenti al comparto fotografico del Samsung Galaxy S10 Exynos L'articolo Guardate che scatti fa il Samsung Galaxy S10 dopo l’aggiornamento di maggio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe arrivare in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe essere in piena estate : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe essere in piena estate proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold potrebbe essere rilasciato a luglio : Un recente rapporto ha confermato che il dispositivo non verrà rilasciato a giugno, costringendo Samsung e Best Buy ad annullare tutti i preordini, ma un nuovo rapporto dalla Corea del Sud commentato da DJ Koh, CEO di Samsung mobile, lascia intendere che l'azienda rilascerà finalmente il Galaxy Fold a luglio. L'articolo Samsung Galaxy Fold potrebbe essere rilasciato a luglio proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale : Dalla Corea del Sud arriva la notizia che tanti stavano aspettando: pare che la gamma Samsung Galaxy Note 10 sarà presentata ufficialmente sabato 10 agosto L'articolo Samsung Galaxy Note 10 potrebbe avere una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Arriva la patch di maggio anche su Samsung Galaxy S8 Vodafone : tante migliorie segnalate : Arrivano buone notizie in queste ore per i non pochi utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S8 brandizzato Vodafone. Ci sono diverse segnalazioni, infatti, per quanto riguarda la patch di maggio, che come abbiamo avuto modo di analizzare nei giorni scorsi, ha il merito di portare con sé notevoli migliorie. In particolare, occorre prestare molta attenzione alla questione della fotocamera, anche se il device sta facendo passi in avanti ...

Mancanza eccellente sul Samsung Galaxy Note 10 Pro? Potrebbe succedere : Il Samsung Galaxy Note 10 Pro dovrebbe presentarsi come la versione più potente e completa del phablet di prossima generazione, di cui @OnLeaks ha fornito preziosi dettagli concretizzatisi in alcuni render, che seguono quelli diffusi nella giornata di ieri relativamente al modello standard. Il Samsung Galaxy Note 10 Pro sembrerebbe mancare della fotocamera frontale ToF, gadget che non manca a bordo del Galaxy S10 5G. Per il resto, nulla pare ...

Dritti verso l’uscita del Samsung Galaxy Fold a luglio? Le prossime tappe : Il Samsung Galaxy Fold, questo sconosciuto, almeno nei negozi e negli e-commerce. Lo smartphone pieghevole che doveva essere commercializzato a fine aprile negli Stati Uniti e poco dopo anche in Europa sarebbe pronto al lancio ma solo il mese prossimo. La nuova tempistica per le effettive vendite del Samsung Galaxy Fold viene comunicata da alcuni fonti asiatiche e riportata anche dal sito SamMobile. Le verifiche e gli interventi volti ad ...

Samsung Galaxy Simbolo Triangolo con frecce verticali significato : Questo Simbolo è formato da un Triangolo con le frecce al centro e assomiglia molto al Simbolo del riciclaggio. Ma cosa significa questo Simbolo su uno smartphone Samsung Galaxy?