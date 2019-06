Hong Kong | un milione di persone in strada per protestare contro legge sulle estradizioni

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Un fiume umano Anzi, di più. Oltre undisono scese tra le strade diperun progetto didel governo locale per autorizzare leverso la Cina continentale. Questo testo delle autorità locali pro Pechino, che suscita la collera della popolazione, secondo i detrattori metterà i cittadini in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. La, che le autorità provano a far approvare al Consiglio legislativo LegCo, cioè il Parlamento locale, autorizzerebbe leverso i Paesi con cui non ci sono accordi in tal senso, compresa appunto la Cina continentale. Per l’esecutivo della regione semi-autonoma, questadeve colmare un vuoto giuridico ed è necessaria in particolare per consentire l’estradizione a Taiwan di un cittadino diricercato per omicidio; ma i ...

Agenzia_Ansa : Un milione a Hong Kong contro l'estradizione forzata in Cina #ANSA - RaiNews : Pechino sollecita una legge che consentirebbe a sospetti criminali di essere mandati in Cina per il processo - ItaliaTeam_it : ITALIA-GIAPPONE 3-0! ? A Hong Kong prosegue la marcia #ItaliaTeam in Nations League! RT per le super pallavolist… -