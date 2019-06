FIFA 2020 | la versione Nintendo Switch non avrà Volta Football e altre innovazioni

eurogamer

(Di domenica 9 giugno 2019) Ieri Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la modalitàdi, precisando purtroppo che non sarà presente su.Come riportato da Eurogamer.net, non si tratterà tuttavia dell'unica mancanza della Legacy Edition, il termine utilizzato da EA per descrivere la nuova edizione del suo titolo calcistico su, rispetto alleversioni."Ci sarà un look nuovo su, con divise e giocatori aggiornati e cose simili. Ma non ci sarào nessuna novità di grande rilievo.", ha affermato Aaron McHardy di EA Sports. Insomma, non solo, supotrebbero mancare anche le novità apportate al gameplay, come ad esempio la nuova esecuzione dei calci di punizione e dei rigori.Leggi altro...

