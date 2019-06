F1 | GP Canada 2019 | Sebastian Vettel perde anche 2 punti nella patente dopo i 5″ in gara

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Una domenica sicuramente amara per la Ferrari e per. Il secondo posto nel GP deldel tedesco, settima prova del Mondiale di Formula Uno, frutto di una penalità di 5″ nel confronto in curva-4 con il britannico Lewis Hamilton (vincitore della) fa discutere. Il teutonico, infatti, andando lungo sull’erba, ha perso aderenza e tornando in pista ha chiuso la porta a Lewis, in un duello serrato, come ce ne sono stati in passato. La Race Direction ha stabilito che la manovra fosse irregolare dal momento che il teutonico non ha lasciato lo spazio necessario alla Mercedes del rivale per effettuare il sorpasso. E’vero che ci sono dei precedenti con episodi simili nei quali la decisione dei giudici è stata completamente diversa. Certo è che, oltre al dannola beffa visto che Sen ha persodueper quanto ...

SkySportF1 : ?? Prima pole stagionale per #Vettel ? ? - SkySportF1 : ?? POLE di Sebastian #Vettel ?? 1'10''240 I risultati ? - Eurosport_IT : Ecco il vero SEBASTIAN VETTEL ???????? Segna il miglior tempo in Canada e torna in pole position dopo quasi un anno (2… -