DTM – Testacoda per Dovizioso a Misano | l’Audi RS5 finisce fuori pista a tutta velocità

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) Si conclude in maniera negativa la tappa italiana del DTM per Andrea: sul circuito di, l’Audi RS5 del pilota Ducatiin un pericolosoTermina con un 15° posto l’avventura di Andreanella tappa italian del DTM, disputatasi sul circuito di. Il pilota Ducati, 9° fino a 8’30” dal termine della corsa, si è trovato in difficoltà quando la sua Audi RS5 è finitain uno spettacolare. Nel video sottostante, si può vedere come il ‘Dovi’ abbiamo provato a raddrizzare la macchina in ogni modo, ma non ci sia riuscito e abbia perso diversi secondi importanti in vista del piazzamento finale. #DoviSpinsDTM pic.twitter.com/4NOZu5yZAG — DTM (@DTM) 9 giugno 2019 L'articolo DTM –per: l’Audi RS5...

automobilismoIT : DTM, Misano: Müller trionfa con Audi, Dovizioso in testacoda - DAZN_IT : Prima un'ottima rimonta, poi il testacoda ?? Ma Dovizioso chiude il suo primo #DTMMisano tra i complimenti dei suoi… - sabbatini : Dovizioso chiude 15. gara-2 del DTM a Misano vinta da Mueller (Audi) su Eng (BMW) e Rast (Audi). Dovi era salito in… -