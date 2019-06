Che tipo di persona siete in amore in base alla posizione di Venere nel segno

vanityfair

(Di domenica 9 giugno 2019) ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciIn astrologia, la maggior parte delle persone conosce solo i segni solari, ovvero ladel Sole – la stella più importante – al momento della nascita, ciò che trasmette i tratti dominanti dellalità. Pochi invece sanno che devono consultare anche i segni zodiacali relativi a, soprattutto se vogliono scoprire le propensioni naturali verso l’attrazione romantica o i propri desideri sessuali. Perché come già saprete,è il pianeta dell’, dell’affetto, delle relazioni interli, del sesso: racconta molto di noi, di come ci approcciamo agli altri, di quello che cerchiamo in un partner, di come ci comportiamo in coppia o in un gruppo. Conoscere il proprioinpuò aiutarci a comprendere i diversi aspetti che vi rendono compatibili con il ...

