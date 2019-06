A Hong Kong la più grande manifestazione da riconsegna a Cina | un milione in piazza

Hong Kong - un milione di persone in strada per protestare contro legge sulle estradizioni verso la Cina : Un fiume umano Anzi, di più. Oltre un milione di persone sono scese tra le strade di Hong Kong per protestare contro un progetto di legge del governo locale per autorizzare le estradizioni verso la Cina continentale. Questo testo delle autorità locali pro Pechino, che suscita la collera della popolazione, secondo i detrattori metterà i cittadini in balia di un sistema giudiziario cinese opaco e politicizzato. La ...

Le grandi proteste contro una legge sull’estradizione a Hong Kong : Centinaia di migliaia di persone hanno marciato contro un emendamento che temono possa rafforzare il controllo cinese sul dissenso politico locale

Imponente manifestazione a Hong Kong contro la Cina : Decine di migliaia di persone hanno marciato a Hong Kong contro la controversa legge sull’estradizione forzata, un decreto sollecitato da Pechino, che consentirebbe a sospetti criminali di essere mandati in Cina per il processo.Si tratta delle proteste più imponenti da quelle del 2014, il cosiddetto Movimento degli Ombrelli, che vife centinaia di migliaia di persone scendere in piazza reclamando un sistema politico pienamente ...

Corteo Hong Kong : no estradizione Cina : 11.48 Marcia di decine di migliaia di persone a Hong Kong contro la controversa legge sull'estradizione forzata,decreto sollecitato da Pechino,che consentirebbe a sospetti criminali di essere mandati in Cina per il processo. Le associazioni per i diritti umani e civili ritengono che la legge servirà per portare avanti persecuzioni politiche, sopprimendo la libertà di parola. I sostenitori assicurano invece che sono state messe in atto misure ...

Le foto della manifestazione di Hong Kong per l’anniversario di piazza Tienanmen : È uno degli unici due posti in Cina dove sono permesse, e hanno partecipato decine di migliaia di persone

Hong Kong - scoppia una gigantesca rissa in Parlamento : un deputato portato via in barella : Durante una discussione sulla legge per l'estradizione, nel Parlamento di Hong Kong si è scatenata una rissa di dimensioni spaventose. I deputati dei vari schieramenti politici hanno prima iniziato a inveire e a contendersi i microfoni, per poi venire direttamente alle mani in modo violento. Alcuni sono rimasti feriti ed uno è stato persino portato via in barella. Il tema dell'estradizione è molto discusso, poiché alcuni temono che potrebbe ...

Le foto della grossa rissa al Parlamento di Hong Kong : Durante una discussione sulla legge sull'estradizione: un parlamentare è stato portato via in barella

Mega rissa in Parlamento : deputati portati via in barella a Hong Kong : Alcuni deputati sono venuti alle mani e si sono azzuffati rotolandosi per terra, tra le sedie e i tavoli del Parlamento ad...