Venezia | il corteo contro le Grandi navi anche in piazza San Marco

(Di sabato 8 giugno 2019) La manifestazione per chiedere l'interdizione dell'accesso in città ai "grattacieli del mare" arriva in centro. Il prefetto ha concesso l'autorizzazione in via straordinaria, circa 3 mila sfilano per le calli

TgrVeneto : #8giugno #Venezia #Manifestazione Già numerose le persone alle Zattere per la partenza del corteo organizzato dai c… - Agenzia_Ansa : In tremila a corteo contro Grandi Navi. Intere famiglie a manifestazione, bandiere #Venezia a lutto - TgrVeneto : #8giugno #Manifestazione #Venezia Alcune migliaia i partecipanti al corteo organizzato dai comitati 'No grandi navi… -