Sudafrica | 14 leoni in fuga dal Kruger Park | allerta massima per la popolazione

(Di sabato 8 giugno 2019) Quattordiciin. Èin una vasta zona a nordest del, dopo che alcuni esemplari sono riusciti a scappare dalNational. In queste ore i poliziotti della provincia di Limpopo ed il personale dell’area protetta sono impegnati nella ricerca del branco, che, da quanto riporta la stampa locale, sarebbe stato visto aggirarsi nei dintorni della miniera di Phalaborwa Foskor, a pochi chilometri dal confine con il Mozambico. Il governatore provinciale ha diffuso un messaggio sui media e nei social in cui invita laallaprudenza ed a rimanere incontinua, mentre è stata stabilita una strategia d’intervento comune tra le diverse forze dell’ordine, per riuscire a catturare i felini scappati. Probabilmente inon potranno tornare nelNationalNel frattempo si discute del destino dei: il governo vorrebbe ...

