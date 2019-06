Ragazze di zucchero | trama | cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 2

Ragazze di zucchero - su Raidue il thriller ispirato ad un fenomeno di cronaca : Prende spunto da un fenomeno noto ed arrivato anche in Italia Ragazze di zucchero, il film-tv in onda questa sera, 8 giugno 2019, alle 21:20 su Raidue. La pellicola, andata in onda negli Stati Uniti su Lifetime, affronta infatti il tema dei cosiddetti "sugar daddies" (che è anche il titolo originale del film-tv), ovvero quegli uomini di una certa età che amano farsi accompagnare da giovani Ragazze, pagandole.Ragazze di zucchero, la ...

Ragazze di Zucchero film stasera in tv 8 giugno : cast - trama - streaming : Ragazze di Zucchero è il film stasera in tv sabato 8 giugno 2019 in onda prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Ragazze di Zucchero film stasera in tv: cast La regia è di Doug Campbell. Il cast è composto da Taylor Black, Peter Strauss, James C. Burns, Isabella Hofmann, Timothy Brennen, Ashley McCarthy, Samantha Robinson, Griffin ...