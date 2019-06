Londra | 5 arresti per l’aggressione alla coppia lesbica picchiata perché si rifiuta di

Londra - coppia lesbica aggredita sul bus : “Volevano che ci baciassimo - poi i pugni”. Ci sono arresti per l’aggressione omofoba : Volevano obbligarle a baciarsi, avendo intuito che fossero una coppia lesbica . E di fronte al loro rifiuto, le hanno picchiate a sangue a bordo di un autobus a Camden Town, famoso quartiere di Londra . Melania Geymonat e la sua compagna Chris hanno pubblicato uno scatto di entrambe con il volto tumefatto e il naso sanguinante, divenuto virale, e hanno denunciato l’aggressione alla polizia, che ha arrestato alcune delle persone ritenute ...

Cambiamenti climatici : protesta ambientalista a Londra - quasi 300 arresti : Oltre 290 gli arresti eseguiti da Scotland Yard tra partecipanti alla protesta ambientalista sui Cambiamenti climatici organizzata dal movimento radicale “Extinction Rebellion” nel cuore di Londra negli ultimi due giorni. Gli arrestati sono quasi tutti sono accusati di resistenza e blocchi stradali: molti avrebbero ostacolato il traffico e il trasporto pubblico in varie zone della capitale britannica nonostante gli ordini di ...

