Il Geco | rimedio naturale contro le Zanzare

(Di sabato 8 giugno 2019) Torniamo con la rubrica animali e ambiente, diretta dal nostro collaboratore Franco Menenti quest’oggi vi parliamo delo anche chiamato Tarantola, anche se non ha nulla a che fare con l’omonimo ragno. Foto di Franco Menenti ai Gecconidi Il nome reale di questi piccoli rettili è Gecconidi, o comunemente chiamati gechi. I Gechi sono gli unici rettili dei paesi temperati, ad emettere un suono. Dei piccoli squittii o gridolini. Possono avere colori brillanti, (le specie che abitano in paesi caldi in genere, e con abitudini diurne). Le specie presenti nei paesi temperati, hanno di solito invece abitudini notturne o crepuscolari,e godono di una vista eccezionale, hanno cioè una sensibilità alla luce circa 350 volte maggiore di quella umana. I Gechi sono insettivori, e sono grandi predatori di insetti (unpuò predare fino a 200in una ...

