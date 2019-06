Clifford Stone | presto gli E T si mostreranno

universo7p

(Di sabato 8 giugno 2019)gli E.T siNel mondo della ricerca sugli UFO, il nome del sergente dell’esercito in pensioneè quasi una leggenda. afferma che ha servito servizio su missioni di recupero UFO Top Secret dove ha avuto un contatto fisico con un ET. L’assegnazione team NBC ufficiale serviva da copertura per tali … L'articologli E.T siUniverso7p.it.