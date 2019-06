lastampa

(Di sabato 8 giugno 2019) L’e lasono isole cristiane sopravvissute per secoli, non si sa come, in mezzo a un oceano di Islam. Le loroe i loro monasteri stanno abbarbicati in posizioni elevate e scenografiche sulle montagne, quasi volessero sfuggire ai pericoli che le circondano. La capitale armena Erevan ospita il memoriale (Tsitsernakaberd) di un g...

Piergiulio58 : Armenia e Georgia, le chiese sui nidi d’aquila. - Andgasperini : RT @paoloigna1: tra mito e fede...Armenia e Georgia, le chiese sui nidi d’aquila @LaStampa - LaStampa : Armenia e Georgia, le chiese sui nidi d’aquila @fulviocerutti -