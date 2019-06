Trovati i fossili dell’antenato di faggi e querce A sud dell’Equatore

wired

(Di venerdì 7 giugno 2019) Milioni di anni fa, in quella che oggi è la Patagonia (Argentina), eruttò un vulcano che lasciò dietro di sé un’enorme caldera. Con il passare del tempo, l’acqua la riempì, facendola diventare così un lago brulicante di vita. E ora, questo sito geologico, chiamato Laguna del Hunco, ci ha regalato una scoperta davvero emozionante: idi un albero preistorico, di circa 52 milioni di anni fa, appartenente al genere Castanopsis, che oggi vive solamente nell’emisfero settentrionale, e più precisamente nelle foreste pluviali dell’Asia sud-orientale. A raccontarlo sulla pagine di Science è stato un team di ricercatori della Penn State University, secondo cui questo ritrovamento suggerisce che il genere si sia evoluto al sud, proprio in Patagonia, e non nell’emisfero settentrionale, come pensavamo finora. Il genere Castanopsis fa parte delle Fagaceae, una ...

MaraTrufelli : Perché i fossili sin qui trovati sono rari, e quelli 'mummificati' son meno rari? Dipende dal luogo e modo di conservazione? -