Sequenziamento del Dna può aiutare contro i super batteri

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’uso della tecnica deldell’intero genoma puo’ migliorare illlo deiresistenti agli antibiotici in cibi e animali. E’ quanto afferma un nuovo report dell’Autorita’ Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa), che sottolinea, inoltre, la necessità di monitorare l’antibiotico-resistenza nei frutti di mare, “fenomeno di cui si sa poco ed è caratterizzato da una recente espansione della produzione in acquacoltura e l’incremento di importazioni nell’UE”. La resistenza agli antimicrobici è la capacità deidi resistere ai farmaci messi a punto per ucciderli. Questo problema di salute pubblica già oggi provoca ogni anno circa 33.000 morti in Europa, un numero destinato ad aumentare drammaticamente. Parte di questiresistenti si diffonde nel mondo animale e arriva all’uomo ...

food_tec : Il sequenziamento del #DNA è un aiuto nella lotta all'#antibioticoresistenza - marinovilla3 : Lo sapevi che @NetApp ONTAP AI e Parabricks aiutano ad accelerare il sequenziamento del genoma? Scopri di più qui:… - Lisa_Suprema : RT @DiSBAcnr: OLTRE IL #GENOMA: QUALI OPPORTUNITÀ PER LA FILIERA DEL #FRUMENTODURO? #CNR, @CREA_Ricerca e #Unibo organizzano un incontro pe… -