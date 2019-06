Salvini diserta i vertici europei sui migranti e vuole mandarli in Vaticano

Ue : Bartolo - 'Salvini prende voti e scappa - per la sesta volta diserta vertice' : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - "prende i voti e scappa. E' un copione già letto quello che il ministro dell'Interno continua a recitare. Ha fatto così anche oggi, dopo tanti proclami tradotti in hashtag da dare in pasto alla rete, disertando per la sesta volta il vertice Ue dei ministri degli interni

Falcone - Salvini : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia”. Anche Orlando diserta la cerimonia all’Ucciardone : “Sbaglia chi si divide sulla lotta alla mafia. Chiunque usi questa giornata per attacchi politici sbaglia, non fa torto a me ma fa torto all’Italia e alla memoria di Falcone e agli uomini della scorta e a quanti sono morti”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Radio anch’io attacca Claudio Fava, presidente della commissione Antimafia della Regione Siciliana, e il governatore Nello Musumeci, che hanno disertato la commemorazione ...

Che Tempo Che Fa - ospiti del 5 maggio 2019 : Salvini diserta e Fazio ospita Aboubakar Soumahoro e il prete della Mar Jonio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in piena campagna elettorale per Comunali, Regionali ed Europee 2019, decide di non andare ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa nella settimana che toccherebbe alla Lega Nord (subordinando peraltro la sua presenza al taglio dei compensi per il conduttore del programma) e il padrone di casa imbastisce una puntata perfetta per non far sentire la mancanza del 'perduto' ospite. ...

Matteo Salvini diserta il CdM su Siri - Giuseppe Conte fuori controllo : "Pronto alle dimissioni" : La "soluzione" sul caso Siri sta dando vita a una slavina di governo. Il premier Giuseppe Conte, con piglio decisionista, ha scelto di sfidare Matteo Salvini annunciando il ritiro delle deleghe del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, nel prossimo CdM. La Lega continua per

Salvini massacra il M5s : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti. Di Maio diserta il CdM? No - arriva di corsa : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro, salvo poi precipitarvisi in fretta e fur

Salvini : "Il Salva Roma non c'è". Di Maio e i 5S disertano il Cdm : Per il M5S si sono presentati solo i ministri Lezzi e Bonisoli. Tutti presenti invece gli esponenti della Lega. Il Consiglio dei ministri che tanta tensione ha creato nel governo in questi giorni sembra essersi risolto in favore della Lega. "Lo stralcio del Salva Roma lo concordo con chi c'è", dice Salvini conversando con i giornalisti prima del Cdm, convinto che la norma a favore della Capitale non sarà approvato nella riunione disertata dai ...

Luigi Di Maio diserta il CdM - Matteo Salvini lo massacra : "Salva-Roma addio" - la resa dei conti : Tutto come previsto: il Consiglio dei Ministri assomiglia a una resa dei conti. Chiamato ad approvare il decreto crescita e il cosiddetto salva-Roma (provvedimento che mira a tagliare il debito della capitale), Luigi Di Maio ha deciso di disertare l'incontro. Presenti invece i leghisti e Matteo Salv

Schiaffi al 25 aprile. Salvini lo ignora - va a Corleone perché "la vera Liberazione è dalla mafia". Anche i ministri leghisti disertano la Festa : Divisi sul 25 aprile, distanti Anche sul significato della Festa più simbolica. Non ci sarà l'immagine del Governo gialloverde compatto alle celebrazioni per la Liberazione dall'occupazione del nazifascismo. I gialloverdi litigano Anche sul suo senso, con il Movimento 5 Stelle da una parte che ha annunciato la partecipazione al corteo (degli Ebrei) e il leader della Lega Matteo Salvini che sarà invece a Corleone ...