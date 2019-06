Quando iniziano i saldi estivi 2019 | data e calendario regione per regione

termometropolitico

(Di venerdì 7 giugno 2019)perScoppia la stagione calda, è tempo di pensare alle vacanze, al mare o in montagna, a una pausa che ci rinfranchi dalle fatiche dell’ultimo anno, o che semplicemente ci faccia riposare. Ma è anche tempo di pensare allo shopping, perché inizia la stagione dei. Il periodo, indicativamente, è sempre lo stesso per ogni, ma a cambiare sono le date di inizio e fine. È dunque utile avere sottomano una guida che ci orienti all’apertura deie per questo vi proporremo di seguito un elenco di date di apertura e chiusuraripartito per: le date di inizio e fine perinizieranno tutti nella prima settimana di luglio. Quasi tutte le Regioni apriranno la stagione dello shopping estivo scontato il 6 luglio, ma alcune Regioni hanno ...

TheEnigma88 : RT @10_Smarti: 7 giugno. Oggi dopo una lunga attesa iniziano i #MONDIALI Quando toccherà a noi guardateci negli occhi: troverete tutto lì!… - rinociraci3 : RT @10_Smarti: 7 giugno. Oggi dopo una lunga attesa iniziano i #MONDIALI Quando toccherà a noi guardateci negli occhi: troverete tutto lì!… - EnricoLusenti : RT @10_Smarti: 7 giugno. Oggi dopo una lunga attesa iniziano i #MONDIALI Quando toccherà a noi guardateci negli occhi: troverete tutto lì!… -