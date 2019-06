Migranti | in arrivo a Lampedusa nave con 50 persone a bordo

blogo

(Di venerdì 7 giugno 2019) Lacommerciale Asso 25 si dirige acon a50. Lo riferisce Alarm Phone, secondo cui l’imbarcazione "ha eseguito un'operazione di salvataggio per una barca che ci aveva chiamato in precedenza". Il servizio di linea telefonica perin difficoltà in mare, dunque, riferisce tramite il proprio account Twitter del salvataggio e, secondo la stessa fonte che li ha informati del naufragio, si tratterebbe degli stessiche hanno trascorso la notte alla deriva in acque maltesi, senza che le autorità de La Valletta siano intervenute.: naufragio a largo della Libia, possibili dispersi e morti annegati Un gommone con decine diè naufragato a largo della Libia: la ong Sea Watch retwitta una foto scattata dalla "Pilotes Volontaires" Ora laAsso 25 si dirige verso ...

