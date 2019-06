Lucifer 5 si farà e sarà l’ultima stagione | Tom Ellis esulta ma é panico sui social

optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019)5 si fa: ancora una volta, il Diavolo si salva dallo spettro della cancellazione e tornerà il prossimo anno su Netflix. Tuttavia, alla gioia del rinnovo si aggiunge una triste notizia: la piattaforma ha annunciato che la quintal'ultima.Un colpo basso per i fan che speravano almeno di vedere la serie con Tom, neo sposo per la seconda volta, almeno in un sesto capitolo. All'entusiasmo del cast, che ha commentato suila notizia di5, si aggiunge la delusione di moltissimi appassionati dello show. A questo punto c'è da sperare che Netflix ordini unapiù lunga, in modo da terminare in maniera eccellente la serie. Infatti, il servizio on demand non ha ancora chiarito quanti episodi avrà5.La quartasi era conclusa con un bel cliffhanger che aveva riportato il Diavolo all'Inferno. Dopo aver calmato i demoni, scesi a ...

