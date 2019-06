optimaitalia

(Di venerdì 7 giugno 2019) La domanda serpeggia da giorni:susarà ancora disponibile nonostante il ban USA? Gli stessi dubbi riguardanoe ora a tal proposito abbiamo una posizione ufficiale del team del social network per eccellenza, appunto, che non lascia spazio ad equivoci. La notizia del momento è stata lanciata da Reuters, su fonte diretta delle dichiarazioni: Il tris di app social non saranno più preinstallate sui prossimi device del produttore cinese, includendo sia il suo brand principale che quello low-cost. Cosa comporterà la posizione ufficiale di Mark Zuckerberg e del suo staff a capo di tutte e tre i servizi di comunicazione? Come intuibile,sunon arriverà già preinstallato. Sono in pratica venuti meno gli accordi secondo i quali l'app di messaggistica ma anche...

wordweb81 : Limite #WhatsApp su smartphone #Huawei e #Honor nuovi: neanche #Facebook e #Instagram preinstallati - OptiMagazine : Limite #WhatsApp su smartphone #Huawei e #Honor nuovi: neanche Facebook e Instagram preinstallati… - Gappero1 : @LGmarangon Aho, ma incontratevi, fatevi una bira e parlate. Al limite fate un gruppo whatsapp... Non ci includet… -