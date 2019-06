Italia Under 21 | Di Biagio | “Siamo una squadra forte | proveremo a vincere”

calcioweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Tutto pronto per l’inizio degli Europei21 in. Gli azzurrini sono tra i favoriti alla vittoria finale. Ieri il Ct Gigi Diha diramato la lista dei convocati, oggi ha parlato in conferenza a Formello. Ecco le sue parole. “So di avere un’ottima nazionale, una, ma conosco anche la formula del cavolo di questo Europeo e so quali potrebbero essere i fastidi. Giochiamo in casa e vedo solo vantaggi: dobbiamo sfruttare questa forza esterna, questo grande entusiasmo. Sono ottimista di natura, tutti ci chiedono di vincere e noi ci. Qui a Formello la preparazione è stata buona e stiamo recuperando dei giocatori che non erano al top. Poi le partite ci diranno se abbiamo fatto le cose giuste. Nel biennio di amichevoli ci è mancata qualche vittoria ma le prestazioni sono state fatte e abbiamo anche portato 8-10 giocatori in nazionale ...

