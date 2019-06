Istat | ad aprile vendite dettaglio stabili su mese | crescono su anno

Istat : vendite dettaglio ferme ad aprile : 11.52 Variazione congiunturale nulla sia in valore che in volume per le vendite al dettaglio ad aprile.Lo comunica l'Istat secondo cui il dato è dovuto all'aumento delle vendite dei beni alimentari (+1% in valore e +1,1% in volume) e al calo delle vendite dei non alimentari (-0,7% in valore e -0,6% in volume). Su base annua,vendite a +4,2% in valore e +4,6% in volume.Una crescita trainata dall'andamento degli alimentari (+8.8% in valore e ...

Lavoro - Istat : “In aprile disoccupazione giovani sale a 31 - 4%. Su di 11mila sia i dipendenti stabili sia quelli a termine” : Dopo il consistente aumento di occupazione registrato a marzo, ad aprile 2019 la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto al mese precedente. Anche il tasso di occupazione rimane invariato al 58,8%. Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è salito di 0,8 punti rispetto a marzo toccando il 31,4%. Rispetto ad aprile 2018 il tasso è inferiore di 1,6 punti percentuali. Il tasso di occupazione in questa fascia ...

Commercio Estero - Istat : ad aprile export extra Ue in aumento : Commercio Estero:ad aprile 2019 si stima per l'intescambio commerciale con i paesi extra Ue un aumento congiunturale delle esportazioni (+0,5%)

Istat : "Accelera l'inflazione ad aprile" : 11.38 Ad aprile l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, segna +0,2% rispetto a marzo e +1,1% su base annua (era +1% a marzo),confermando la stima preliminare Così l'Istat. La lieve accelerazione si deve per lo più a fattori stagio- nali e di calendario(Pasqua e Liberazione). l'inflazione acquisita per il 2019 è +0,6% per l'indice generale.Decelerano sul carrello della spesa i beni alimentari, per la ...

Istat : ad aprile giù la fiducia di consumatori e imprese : Ancora un calo per il clima di fiducia dei consumatori , il terzo consecutivo. Ad aprile l'indice passa da 111,2 a 110,5. E' il livello più basso da luglio 2017. Lo rileva l'Istat. Anche la fiducia ...

