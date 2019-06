Festeggiano la fine della scuola con un tuffo nel lago | muore a 15 anni

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Claudio Cartaldo Il 15enne originario del Ghanadopo unneldi Como. Inutili i soccorsi chiamati dagli amici Non ce l'ha fatta. È morto il ragazzo di 15che a Como si era gettato neldal pontile di viale Geno. Il giovane studente aveva deciso di festeggiare così, insieme ad alcuni compagni, la conclusione dell'anno scolastico. Dopo il, però, non è riemerso dall'acqua. I soccorsi lo hanno recuperato a nove metri di profondità in arresto cardiaco, ma il volo in elisoccorso all'ospedale di Bergamo non gli ha salvato la vita. Il 15enne, apparso si da subito in gravissime condizioni, è morto dopo poche ore di agonia. Secondo quanto emerso dalle prima indaginipolizia, il ragazzino sarebbe andato al pontile intorno alle 13. Forse un modo per celebrare ladelle lezioni scolastiche. Il tutto nelperò gli è stato fatale. Gli amici non ...

