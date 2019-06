Concerti giugno 2019 | calendario date | città | artisti e biglietti La guida

Concerti 2019 : i live di giugno da non perdere : Comincia l2019;estate e la musica live aumenta in modo esponenziale, complici anche i vari Festival che radunano sotto la loro insegna Concerti speciali. giugno inaugura la grande stagione estiva della musica live con un2019;agenda mensile a dir poco incredibile. A partire da Vasco Rossi, che infila ben sei date allo stadio San Siro di Milano, prima di bissare con due Concerti a Cagliari, fino al collega Ligabue, in partenza con lo Start ...

Vasco Rossi a San Siro per i Concerti al via dal 1° giugno per 6 date da record : Vasco Rossi a San Siro per i concerti allo Stadio. Il rocker di Zocca ha già raggiunto Milano per i live che terrà a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal concerto di debutto nella grande arena dello sport nel quale si esibirà a stretto giro di ore. A testimoniare l'arrivo nella città meneghina è una delle sue ultime stories su Instagram, nella quale muove i primi ...

Svelato il palco dei Concerti di Ligabue negli stadi al via da Bari il 14 giugno (video) : Il palco dei concerti di Ligabue è stato Svelato. A divulgare le prime immagini è stato proprio l'artista di Correggio, che ha voluto rendere partecipi i fan della struttura che lo accompagnerà dal prossimo giugno con il tour annunciato per il supporto dell'ultimo album, Start. Com'è noto, la band di Ligabue conterà su un nuovo batterista dopo l'addio di Michael Urbano. Sarà Ivano Zanotti a ricoprire il ruolo di colui che ha accompagnato il ...

Vasco - a giugno sei Concerti live a San Siro : Roma, 24 apr., askanews, - Per la prima volta in assoluto un artista si esibisce per sei concerti a San Siro. Vasco Rossi sarà live l'1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno e come puntualmente succede ogni volta ...

Trenitalia - "Speciale Concerti" : a Firenze in treno il 2 giugno per gli "Imagine Dragons" : Sempre presente Trenitalia nell'impegno "tempo libero-cultura". Per questa occasione l'obiettivo è Firenze con "Speciale Concerti" per l'esibizione del gruppo musicale statunitense "Imagine Dragons". ...