Venezia | violenza sessuale in discoteca | arrestato quattordicenne

Venezia : arrestato presunto colpevole violenza sessuale - è un quindicenne : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Dopo la denuncia di violenza sessuale sporta da una giovane lo scorso 19 maggio ed avvenuta in una nota discoteca di Marghera, sono iniziate le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Non è stato diffi