Un italiano su 4 fa uso frequente di cocaina E cresce anche il consumo di crack

Plastiche monouso - ok da Consiglio Ue : divieto dal 2021. Un italiano su 4 le ha già bandite. Norme più severe su imballaggi : Il Consiglio dell’Unione Europea ha dato l’ok alla direttiva che vieta dal 2021 oggetti in plastica monouso come piatti, posate e cannucce. Tra gli altri prodotti banditi anche i palloncini e i cotton-fioc. Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90 per cento entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25 per cento entro il ...

Coldiretti : addio alla plastica monouso da un italiano su 4 : In Italia un cittadino su quattro (27%) ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate mentre ben il 68% ritiene che sarebbe opportuno pagare un sovraprezzo per questi prodotti. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Eurobarometro, diffusa in occasione dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea di una nuova direttiva che impone agli Stati ...

Gucci - chiuso il contenzioso col fisco italiano. Pagherà 1 - 25 miliardi di euro : La maison Gucci ha trovato l'accordo con l' Agenzia delle Entrate ; il gruppo Pagherà al fisco italiano 1,25 miliardi di euro . Il gruppo Kering , proprietario di uno dei marchi di lusso più famosi al ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - diffuso il primo trailer in italiano - : Il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977, diretto da da J.J. Abrams, arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre. Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day e i fan piangono la morte di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca

Tim Cup. Gattuso : Milan-Lazio spot per calcio italiano : Tim Cup, Gattuso: Milan Lazio spot. Due settimane fa già ci sono state tantissime polemiche, ma dobbiamo essere bravi, uno spot per il calcio italiano

Zero Robotics - concluso il campionato italiano : Zero Robotics è una competizione internazionale di programmazione di robotica aerospaziale, che si basa sulla programmazione di speciali robot denominati SPHERES, situati all’interno della ISS. Il campionato mondiale si è concluso a fine gennaio, con risultati lusinghieri per gli studenti italiani che hanno raggiunto ancora una volta il podio. Fra le nazioni europee, infatti, l’Italia è di gran lunga quella con il maggior numero di scuole ...

Manuale italiano pdf Umidigi Touch Guida uso smartphone : Manuale d’uso Umidigi Touch PDF italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF smartphone uso semplice tutte le guide e trucchi per il Umidigi Touch