optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Arriva la nomination ainella categoria Miglior attrice per, grazie al ruolo di protagonista nel film “Il”. Non è la prima nomination per l’attrice, arrivata ad un passo dal David di Donatello, sempre nella categoria Miglior Attrice. E’ toccato in quel caso a Marina Confalone, ritirare il David nella categoria Miglior attrice non protagonista. Il Film fa incetta di nomination in questa edizione del Premio assegnato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. Sono ben otto le nomination aid'Argento e molte sono le attese circa il riconoscimento di, protagonista indiscussa del film. “La parte più difficile del film – dichiara nell’intervista esclusiva ad OM – è stata lavorare con mio marito”.è infatti sposata con Edoardo De Angelis, il regista del film “Il...

LuigiFelaco : Complimenti a Pina Turco bravissima attrice napoletana per la nomination ai Nastri d'Argento come Migliore attrice.… - LuigiFelaco : Pina Turco, candidata ai Nastri d’Argento per Il vizio della speranza, ammette ai microfoni di Om: “La parte più di… -