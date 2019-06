Pena ridotta per Domenico Diele Spuntano minacce e insulti sui social | processo a porte

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) “Te la faremo pagare” è solo una delle tante frasi rivolte all’attore, che nel giugno 2017 travolse una donna a bordo di uno scooter con la sua auto ad un’uscita dell’A2 e che, negli scorsi giorni, ha visto la suaaveva la patente sospesa e, dalle analisi, risultavano tracce di stupefacenti nel suo sangue, così era stato condannato in primo grado a 7 anni e 8 mesi, ma il 31 maggio la Corte d’Appello di Salerno ha ridotto laa 5 anni e 10 mesi. Tanto è bastato a scatenarenei confronti dell’interprete di serie tv come “1992” e “1993”. Lo riporta il Corriere della Sera.Gli hanno dato del “topo di fogna”, gli hanno augurato di marcire in carcere senza acqua né cibo, gli hanno giurato “la faremo pagare, a te, ai tuoi ...

