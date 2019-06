Palazzo Chigi | incontro tra Salvini e Di Maio | Governo va avanti | ora giù le

L’incontro blindato tra Salvini e Di Maio dopo settimane di tensioni : i due leader a Palazzo Chigi : Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Al termine delL’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio, infatti, è atteso a Campobasso e Salvini a Prato. L'articolo ...

Governo - incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi. Fonti M5s : “Positivo e proficuo” : incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Palazzo Chigi intorno alle 16. Il leader della Lega ha lasciato il suo appartamento romano intorno alle 15.30 dicendo che sarebbe andato al Viminale e invece si è recato a Palazzo Chigi, per un colloquio con il leader M5s. Al termine dell’incontro entrambi hanno lasciato la sede della presidenza del Consiglio, circa un’ora dopo, senza rilasciare dichiarazioni. Di Maio è atteso a Campobasso. Secondo ...

Palazzo Chigi teme Salvini - resta scoglio flat tax : ll timore a Palazzo Chigi resta ancora quello che Salvini voglia cercare un pretesto per rompere, magari non sull'autonomia ma sulla flat tax, il vero scoglio nel governo. Il premier Conte nei giorni scorsi ha sottolineato che il progetto non e' ancora sul tavolo. Fonti interne all'esecutivo rimarcano come al momento non ci siano le coperture, perche' un piano come quello immaginato dal partito di via Bellerio rischierebbe di spaccare i conti, ...

Procedura infrazione Ue - la risposta di Palazzo Chigi e Giuseppe Conte alla Commissione europea : Attraverso una lunga nota, la presidenza del Consiglio ha risposto alla Commissione europea e alla richiesta di aprire una Procedura d'infrazione. Pur dicendosi pronto al dialogo, Palazzo Chigi comunica le sue stime sull'economia italiana, sostenendo che l'indebitamento netto nel 2019 sarà più basso di quanto previsto dall'Ue, fermandosi al 2,1% del Pil.

Giuseppe Conte - lo sfogo a Palazzo Chigi : "Questo governo è una farsa" : Poche balle, con il suo discorso Giuseppe Conte ha di fatto aperto la crisi di governo: ha messo sul piatto le sue dimissioni chiedendo una impossibile pax tra Lega e M5s. E pochi minuti dopo quella richiesta, un nuovo scontro sullo sblocca-cantieri in CdM e riunione interrotta. È finita. Resta da c

Sblocca cantieri - non c’è intesa tra M5s e Lega : stop alla riunione a Palazzo Chigi : Nessuna intesa sull’emendamento della Lega per fermare per due anni l’applicazione del codice per gli appalti. A quanto apprende l’Ansa, la riunione convocata a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte per trovare una mediazione si è interrotta a meno di un’ora dall’inizio per le divergenze sulla norma che modificherebbe l’articolo 1 del decreto Sblocca cantieri. Fonti di governo M5s presenti all’incontro riferiscono che la Lega “ha ...

Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi : Giuseppe Conte (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’esperienza di governo di Giuseppe Conte potrebbe finire a poco più di un anno di distanza dal suo giuramento al Colle? Non è più solo un retroscena: nel corso di una conferenza stampa nella Sala dei Galeoni, a Palazzo Chigi, il premier ha evocato per la prima volta le sue dimissioni. “Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare”, ha dichiarato. “Se non ci sono le condizioni per andare ...

Conte la conferenza stampa da Palazzo Chigi – la diretta : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Conte convoca la stampa a Palazzo Chigi : cose importanti da dire : Roma – Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, oggi, lunedi’ 3 giugno alle ore 18.15, terra’ una conferenza stampa a palazzo Chigi, nella Sala dei Galeoni. Cosi’ una nota di palazzo Chigi. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi interessati a seguire l’evento, dovranno collegarsi al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite il seguente indirizzo: https://amei.palazzoChigi.it ...