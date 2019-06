Mazzoleni | “dietro l’arbitro | l’uomo” E allora meglio l’arbitro abbiamo detto tutto

ilnapolista

(Di giovedì 6 giugno 2019)quando non parlano A Napoli ce lo ricordiamo benissimo, nostro malgrado, per un paio di arbitraggi scandalosi. Parlo naturalmente della finale di Supercoppa persa in 9 contro 11 con la Juventus e il rosso estratto nei confronti di Kalidou Koulibaly a San Siro contro l’Inter, mentre dagli spalti piovevano insulti razzisti verso il campione senegalese. Gli arbitri, lo sappiamo, durante l’attività hanno la consegna del silenzio. Non rilasciano interviste e dichiarazioni, non parlano degli arbitraggi e, tantomeno, delle decisioni controverse. La fine dell’attività, dunque, rappresenta il primo momento in cui una giacchetta nera ha la possibilità di raccontarsi, di esprimere, magari, i propri rammarichi e rappresentare le proprie convinzioni. La sua intervista a L’Eco di Bergamo È quello cheha fatto il 5 giugno in un’intervista rilasciata ...

