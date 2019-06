Il vicepresidente della FIFA Ahmad è stato fermato e interrogato a Parigi

Calcio - arrestato il vicepresidente della Fifa : Ahmad Ahmad fermato a Parigi per corruzione : A Parigi è stato arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad. Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Caf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione. La Fifa al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomani della conferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano del Calcio internazionale e alla vigilia dei Mondiali di Calcio ...

Torneo della Pace – Cristiana Capotondi - vicepresidente Lega Pro - alla Rappresentativa Under 16 : “siamo orgogliosi di voi” : È stata la vittoria dello sport, della Pace e i ragazzi di Lega Pro hanno fatto una esperienza meravigliosa, hanno giocato benissimo e sono stati messaggeri di Pace. Sono gli ambasciatori della Lega dei giovani. È stata la prima sconfitta della Rappresentativa Under 16 Lega Pro al Trofeo della Pace in Umbria dopo 4 vittorie consecutive, ma questo passa in secondo piano. Gli azzurrini di Mr. Arrigoni sono stati superati 2-0 dai pari età ...

Bolzano - il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale Mattei (Lega) nominato nel cda di Terme Merano : Il compagno della vicepresidente del consiglio provinciale della Lega, Rita Mattei, è stato nominato vicepresidente delle Terme di Merano, società partecipata della Provincia Autonoma di Bolzano. Lui è Karl Martinelli, da anni attivista del Carroccio e convivente di Mattei, già membro del cda del teatro comunale e dell’associazione Kurhaus, che ora guadagnerà altri 6mila euro l’anno, più un gettone di presenza di 150 euro per ogni seduta. ...

Giorgia Latini - vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera : 'Il senatore del Pd Verducci ha dell'incredibile - è in campagna ... : Così l'onorevole della Lega Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati.

Rugby : la FIR conferma l’interesse per Franco Smith nello staff tecnico della Nazionale - Totò Perugini si dimette da vicepresidente : Salvatore “Totò” Perugini, che è stato colonna della Nazionale italiana tra il 2000 e il 2010 (con 83 caps), pare avviato a rassegnare le dimissioni dal ruolo di vicepresidente della FIR. Il motivo? Tutto in una lettera, quella inviata al suo superiore, il presidente della Federazione Gavazzi, nella quale ha espresso tutto il proprio dissenso nei confronti delle politiche federali verso il Sud, soprattutto in termini di reclutamento ...