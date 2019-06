Il neonato piange in pediatria | ma le infermiere presenti si mettono lo smalto

ilgiornale

(Di giovedì 6 giugno 2019) Pina Francone L'episodio nel reparto didi un ospedale della Campania, dove una madre ha ripreso il comportamento non professionale del personale sanitario Ildi continuo nella sua culla nel reparto di, ma ledi turnoin corsia fanno finta di niente e continuano a mettersi lo. L'episodio di negligenza e malasanità in un ospedale della Campania, quello di Nola, dove la stessa madre del piccolo di appena sei mesi ha ripreso il comportamento non professionale di quel personale sanitario, che ignora in toto il pianto disperato del bimbo e prosegue menefreghista con la manicure. Il video di denuncia è stato poi pubblicato dal consigliere regionale del Verdi, nonché membro della commissione Sanità in Campania, Francesco Emilio Borrelli, che ha così commentato la vicenda: "Qualora le evidenze del video fossero ...

v_napoletano : Il governatore #deluca ha qualcosa da dire? - Nola, neonato piange in ospedale: infermiere si mettono lo smal… - NonnoCirillo : RT @BlitzQuotidiano: Nola, neonato piange in ospedale: infermiere si mettono lo smalto sulle unghie VIDEO - PisaniMichel : Nola, neonato piange in ospedale: le infermiere si mettono lo smalto - Tgcom24 -